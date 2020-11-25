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Экономика

Завершение сербского участка «Турецкого потока» могут отложить до весны 2021 года

Строительство газопровода идет не по графику
Ксения АНУФРИЕВА
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Завершение сербского участка «Турецкого потока» могут отложить до весны 2021 года

Завершение сербского участка «Турецкого потока» могут отложить до весны 2021 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Завершение строительства сербской ветки газопровода «Турецкий поток» могут отложить до весны следующего года. Изначально его должны были закончить в конце 2020 года, однако строительство идет не по графику, пишут агентство S&P Global Platts.

Сербский участок является продолжением одной из двух веток газопровода, по которой энергетический ресурс должен поступать в Турцию из РФ, а затем идти на территорию Болгарии, Сербии и Венгрии. Длина участка составляет 403 километра, мощность – около 14 миллиардов кубометров в год.

Строительство сербской ветки должны были закончить в этом году, однако источники агентства сообщили, что работы идут не по графику. Издание также сослалось на заявление главы Сербской газовой ассоциации Вожислава Вулетича, которые говорил, что строительство соединяющей сербский и болгарский участок станции смогут завершить только к маю 2021 года.

Болгария также ведет строительство расширения сухопутной ветки Турецкого потока. Осенью прошлого года завершено строительство первой части этого проекта, что позволило Болгарии в начале текущего года начать импорт российского газа.

Напомним, что в январе в Стамбуле президент России вместе турецким коллегой повернули вентиль газопровода «Турецкий поток», который будет поставлять российский природного газ в Турцию.