Заморозку накопительной части пенсии в России могут продлить на 2023 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заморозку накопительной части пенсии в России могут продлить, следует из проекта закона, поддержанного Государственной думой страны во втором чтении на пленарном заседании в среду, 25 ноября.

В документе депутаты предложили продлить на 2023 год действующий в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В соответствии с таким подходом, пенсионные отчисления с заработных плат будут полностью уходить на финансирование страховых пенсий. Данные правила действуют в России уже шесть лет.

Отмечается, что с 2016 года специалисты Минфина и Центробанка РФ разрабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала, а также гарантированного пенсионного «продукта и плана». В Госдуму проекты по этим идеям пока что не внесли.

Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшнем заседании депутаты Думы приняли закон о приостановлении индексации окладов госслужащих страны до 1 января 2022 года.