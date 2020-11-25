Россия направила Польше запрос о правовой помощи по делу о крушении самолёта Качиньского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польшу направлен запрос о правовой помощи по делу о крушении самолета Ту-154М польского президентского Леха Качиньского в апреле 2010 года под Смоленском. Запрос направила Генеральная прокуратура России в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Поводом послужили распространившиеся в польских СМИ сведения по делу о крушении воздушного судна.

«Поводом к этому послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее местные издания заявляли, что погибший президент и его брат Ярослав Качиньский говорили незадолго до крушения самолета якобы по спутниковой связи. В ходе разговора, запись которого включена в материалы уголовного дела, затрагивался один из аспектов осуществления полета.

С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следователей, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора.

Тем не менее Москва отмечает, что у российской стороны не остается сомнений о причинах катастрофы, поскольку собранные российским следствием данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости.

Напомним, что польский правительственный самолет Ту-154М с президентом на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Трагедия произошла во время захода воздушного судна на посадку. Всего на борту находилось 97 человек.