«Будет жесткая схлестка»: Николай Валуев рассказал, пойдет ли на следующий депутатский срок

Николай Валуев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственный Думы, чемпион мира по боксу Николай Валуев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как пройдет в Госдуме следующий год, когда намечаются выборы, и пойдет ли он следующий депутатский срок.

«Работа никуда не делась. Дело в том, что подготовка выборного процесса, в особенности если мы говорим о парламенте Российской Федерации, это вообще процесс всероссийский. И он настолько обширный. Он во всех отношениях затратный, нервный. Он очень политизирован», - заявил он.

По его словам, в будущем году, избиратели будут «лицезреть очень жесткую схлестку» уже привычных парламентских партий, а также новых партий, которые взяли мандаты в законодательные собрания. «И они будут претендовать на мандаты Госдумы. Это будет очень жесткая схлестка», - отметил депутат.

Валуев считает, что многие избиратели находясь на вынужденной изоляции «уделили очень много времени политических вопросам», и «вниканию в эти политические вопросы», поэтому он полагает, что на выборный процесс «будет очень жарким», поскольку на избирательные участки теперь придет большее количество людей.

Валуев сообщил, что он собирается участвовать в выборах, но напомнил, что в партии «Единая Россия» существует праймериз, который кандидаты должны пройти весной.

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