Путин перенес рабочую поездку в Саров из-за нелётной погоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин отложила запланированную на среду, 25 ноября, рабочую поездку в город Саров Нижегородской области из-за нелетной погоды. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В связи с нелётной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», - заявил представитель Кремля, уточнив, что сегодня глава государства продолжит работу в столице.

Напомним, ранее Песков сообщил о возвращении российского лидера в более активный график командировок в российские регионы. По словам пресс-секретаря, это позволяют ему наработанные меры безопасности по коронавирусной инфекции. Комментируя поездку главы государства в Серов, представитель Кремля отметил, что речь идет о городе, который является закрытым территориальным образованием, поэтому «там ситуация контролируется более эффективно».