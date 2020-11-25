Российские туристы оказались на 1 месте по численности на Мальдивах

Российские туристы вышли на первое место по численности на Мальдивах Фото: pixabay.com

15 июля 2020 года россиянам разрешили летать отдыхать на Мальдивы, и с того момента туристы из РФ вышли на первое место по численности. До 21 ноября на острова прибыли 62,5 тысячи иностранцев, из них 13 тысяч – россияне, сообщил Минтуризма государства.

Отмечается, что острова почти четыре месяца «простаивали» из-за введенных в марте коронавирусных ограничений. Это негативно сказалось на экономике Мальдив, пишет издание Raajje. Именно поэтому 15 июля власти островного государства приняли решение открыть границы.

Но за весь 2020 год пальма первенства по посещению Мальдив все-таки у итальянцев (45,4 тысячи). Всего в этом году страну посетило 37,5 тысячи туристов из РФ.

В Российском союзе туриндустрии подтвердили высокий спрос на поездки в этом направлении. По словам пресс-секретаря (РСТ) Ирины Тюриной, места на ближайшие рейсы распроданы.

«Бронируют на три месяца вперед, есть заказы на последние числа марта. Спросом пользуются как отели, так и гестхаусы, в зависимости от бюджета поездки», - цитирует ее «Интерфакс».

Нужно отметить, что ценник достаточно высокий. Тур с размещением в гестхаусе с завтраком обойдется в среднем в 120 тысяч рублей, в отеле 4* - от 167 тысяч, призналась Тюрина.