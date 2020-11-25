В научном центре Чумакова рассказали о состоянии участников испытания вакцины от коронавируса

Вакцину испытывают на добровольцах в трёх городах - Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий отделом общей вирусологии центра имени Чумакова Георгий Игнатьев сообщил, что у участников клинических исследований вакцины от коронавируса не выявлено никаких нежелательных побочных явлений.

Он также заявил в беседе с Интерфаксом, что информация по иммунному ответу добровольцев будет известна только после завершения всех клинических исследований.

Сейчас разработанная центром имени Чумакова вакцина проходит уже вторую второй этап клинических исследований. В нём участвует 300 добровольцев.

Ранее сайт KP.ru сообщал о дате выпуска уже третьей российской вакцины от коронавируса. Её клинические испытания проходят с октября 2020 года в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге.

Напомним, первую вакцину от коронавируса "Спутник V" разработал институт имени Гамалеи, а вторая вакцина, "ЭпиВакКорона", была создана в центре вирусологии "Вектор".