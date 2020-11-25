Главу одного из отделов таможни Шереметьевской таможни задержали за взятку Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальника одного из отделов Шереметьевской таможни задержали по обвинению в получении взятки почти в один миллион рублей. Следователи завели против него и его сообщников уголовное дело.

Как уточнила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Марковская, был задержан начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста в московском аэропорту Шереметьево за получение взятки в 820 тысячи рублей.

По ее словам, деньги сотруднику таможни передавались через привлеченных посредников в период с июня 2019 года по сентябрь 2020 года. Задержанному предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

«Обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, денежные средства на сумму свыше 820 тыс. рублей за способствование в ускоренном таможенном оформлении грузов», - сообщила Марковская.