Си Цзиньпин лично поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин лично поздравил с победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, и выразил надежду, что Вашингтон при новом лидере будет придерживаться принципов равноправия и взаимного уважения между странами.

«Надеюсь, что в дальнейшем у Китая и Соединенных Штатов не будет разногласий и противоречий в двусторонних отношениях … Нам нужно сосредоточиться на сотрудничестве, устраняя разногласия», - приводит Центральное телевидение Китая сообщение председатель КНР, которое он направил телеграммой.

В поздравительном сообщение Си Цзиньпин отметил, что «гармоничное и стабильное развитие китайско-американских отношений удовлетворяет интересам народов двух стран», а также отвечают ожиданиям всего международного сообщества.

Напомним, 13 ноября Байдена с победой на выборах президента США поздравил МИД Китая и заявил о своем уважении по отношению к выбору американского народа. При этом официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь отметил, что КНР учитывает тот факт, что результаты волеизъявления американского народа будут определены в соответствии с законом позже.