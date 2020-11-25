В Москве могут создать приложение для женщин, столкнувшихся с насилием

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила создать приложение, в котором женщины смогут рассказать о насилии в отношении них или их детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила создать приложение, в котором женщины смогут рассказать о насилии в отношении них или их детей.

При этом Потяева отметила, что сегодня уже есть различные ресурсы, на которых женщины и дети могут оставить сообщение о домашнем насилии.

«Приложение станет еще одним каналом, через который они смогут рассказать о проблеме», - добавила омбудсмен.

Также стало известно, что москвички стали чаще обращаться в Кризисный центр из-за психологического насилия над ними. Они звонят и в случаях, когда не могут справиться с разводом или изменой своего мужчины, рассказала директор ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» столичного департамента труда и социальной защиты населения Наталья Завьялова.

Она составила топ-3 проблем, с которыми чаще всего обращаются женщины:

1.Все виды насилия, больше всего психологического - 52%

2. Кризис в семье, развод, супружеские конфликты, измены - 33%

3. Проблемы во взаимоотношении с детьми - 15 .

Глава Кризисного центра отметила, что семейное насилие, по опыту, наиболее распространено в межнациональных и межконфессиональных браках.