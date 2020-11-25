СМИ рассказали о цели водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель

По данным газеты Bild, психически неуравновешенный мужчина «хотел быть услышанным». Фото: REUTERS

Водитель автомобиля, въехавшего в ворота канцелярии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пытался передать ей письмо, сообщила газета Bild.

Издание также отмечает, что мужчина психически здоров и просто "хотел быть услышанным".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в среду, 25 ноября, в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в центре Берлина врезался автомобиль с надписью "Проклятые убийцы детей и стариков". В это время в здании канцлера должно проходить совещание правительства ФРГ.