В ЦСКА жёстко ответили Черчесову за его высказывания об игроках сборной России Фото: Артем КИЛЬКИН

Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по поводу высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в отношении нападающего российской команды Федора Чалова.

Напомним, ранее у тренера сборочной России спросили, почему в матче Лиги наций против Сербии в нападении сыграл форвард «Сочи» Антон Заболотный, а не футболист ЦСКА Федор Чалов. На это Черчесов ответил: «Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает».

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной Черчесова в эфире федерального канала», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой московского клуба.

В сообщении особенно отмечает, что «в спорте всегда было истиной», когда профессиональный тренер именно себя называет виноватым в неудаче или поражении спортсменов. «А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз», - отмечают в ЦСКА.

В московском клубе заявили, что Черчесова многие, к примеру, считают физруком, а не тренером, и ЦСКА может соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволит себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ.

«Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», - говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре команда России сыграла вничью в контрольной встрече с командой Молдавии, после чего проиграла два матча в Лиге наций, уступив Турции со счетом 2:3 и Сербии с разгромным счетом в 0:5, не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.