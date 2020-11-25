В Ивантеевке двухлетний мальчик умер, выпив уксусной кислоты

Двухлетний мальчик выпил уксуса, обжёг пищевод, отравился и умер в больнице Фото: Иван ВИСЛОВ

В подмосковной Ивантеевке двухлетний мальчик умер после того, как выпил уксусной кислоты. Ребёнка доставили в больницу, но врачи не успели спасти его. Мальчик скончался от ожога пищевода.

По версии следствия, ребёнок на некоторое время остался один на кухне, достал из холодильника раствор уксусной кислоты с водой и выпил его. Срочно прибывшие врачи доставили его в больницу с диагнозом "ожог пищевода". Причиной гибели мальчика назвали отравление уксусной эссенцией.

Прокуратура уже начала проверку для установления причин случившейся трагедии.

В пресс-службе Следственного комитета России по Московской области сообщили телеканалу "360", что инцидент произошёл 23 ноября. Ребёнок умер в реанимации больницы.