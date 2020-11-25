Синагога в Нью-Йорке оштрафована за тайную свадьбу с несколькими тысячами гостей

Бруклинская синагога Йетев Лев в Нью-Йорке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нью-Йорке около несколько тысяч гостей собрались в бруклинской синагоге Йетев Лев на свадьбе внука религиозного деятеля хасидской общины. Мероприятие держали в секрете, поскольку ранее городские власти ввели запрет на подобные собрания граждан.

В итоге о таком массовом свадебном мероприятии узнали жители города, и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о наложении денежного штрафа в отношении хасидской синаноги в размере 15 тысяч долларов.

«Судя по всему, принимались усилия, чтобы это скрыть, это абсолютно неприемлемо. Этому месту немедленно будут выданы извещения на 15 тысяч долларов, могут быть и дополнительные последствия», - сказал мэр в эфире телеканал NY1.

СМИ уточняют, что свадьба прошла 8 ноября, по словам главы города точного количества человек не называется, но свадьба «была слишком большой».

Напомним, США находится на последнем месте по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно последним данным Worldometers, в стране выявили 12 956 783 случаев заражения, жертвами инфекции стали 265 943 человек, выздоровели 7 639 084