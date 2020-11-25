Экс-губернатору Фургалу продлили арест до марта 2021 года

Арест экс-губернатора Хабаровского края Фургала продлили до марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до марта 2021 года.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 9 марта 2021 года, - передаёт "Интерфакс" слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

В суде также сообщили, что следствие продлили до 8 мая 2021 года.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, утром 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали около его дома по дороге на работу. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов в 2004 - 2005 годах. Губернатора в тот же день доставили в Москву.