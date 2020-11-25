Роботов-пылесосов обвинили в «шпионаже»

Практически любой робот-пылесос можно взломать и заставить работать на передачу звука из помещения, где он находится. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Практически любой робот-пылесос можно взломать и заставить работать на передачу звука из помещения, где он находится. Такие выводы сделали ученые из Сингапура и США. И хотя в устройствах нет микрофонов – они используют лазер, чтобы ориентироваться в пространстве, который и преобразует все вибрации в звуковые дорожки.

Инженеры из Сингапура признали, что взломать и перенастроить таким способом можно абсолютно любой пылесос. Они купили в интернете модель Xiaomi и провели эксперимент – им удалось перепрошить машину.

«Мы исследовали обычные пылесосы, те, что продаются в интернете. Любой из них можно настроить на передачу этой информации», - сообщил автор исследования Шрирам Сами.

Как сказано на сайте Университета Мэриленда, запись лазера очень точна – иногда переводится до 90% «услышанного». То есть из 10-ти произнесенных владельцем устройства слов, девять угадываются.

Ученые отметили, что мы покупаем подобные устройства, не подозревая ничего подобного. Они предположили, что созданные роботами записи хранятся в облаке. Они могут дать рекламодателям доступ к информации о таких вещах, как размер дома (и соответственно, примерный уровень дохода) и другую информацию, связанную с образом жизни.

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