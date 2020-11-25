Как рубль изменит свое поведение в декабре, прогноз аналитика Фото: Мария ЛЕНЦ

Последняя неделя ноября началась с обнадеживающих курсов: доллар немного снизил планку и спустился до 76 рублей, евро остановится на отметке в 90 рублей. О том, какую позицию российская валюта займет в декабре, рассказал Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Эксперт отметил, что внешний фон весьма благоприятный. Нефть впервые с марта пробила отметку в 48 долларов за баррель марки Brent, сообщает телеканал "360".

Но при этом рубль в течение дня не только не развил наступление, но потерял часть завоеваний понедельника.

Напрашивается вывод, что российская валюта не поспевает за нефтью. В беседе с «Российской газетой» аналитик объясняет это высоким ростом заболеваемости коронавирусом в России, политической неизвестностью, связанной с новой администрацией Белого Дома в США. Не исключено, что санкционная риторика будет ужесточена.

- В декабре высоки шансы ослабления доллара, что будет на руку российской валюте и нефти. Возможно падение до 73 рублей, - заключил аналитик.