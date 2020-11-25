«Олицетворял красоту футбола»: Валерий Газзаев о смерти Марадоны

Валерий Газзаев призвал молодых спортсменов брать пример с таких профессионалов, как Марадона Фото: REUTERS

Комментируя смерть Диего Марадоны, заслуженный тренер России Валерий Газзаев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что ушла настоящая легенда футбола, человек, который «олицетворял красоту футбола».

«Это люди, которые олицетворяли уровень футбола, мастерство, к чему надо стремиться. И Марадона – один из тех величайших игроков, которые вообще когда-либо появлялись. Он выходит на уровень таких игроков как Пеле, Круифф, Беккенбауэр. Это звезды мирового футбола, которые продвигали футбол», - заявил Газзаев.

Он отметил, что сотни, тысячи, миллионы болельщиков смотрели на прекрасную игру этих знаменитых футболистов. Поэтому, конечно, потеря такого уровня – это всегда урон и для футбола, и для мирового спорта.

«Я уж не говорю, что это потеря для Аргентины, для его семьи. Мы должны всегда помнить таких футболистов. Они являлись примером для молодого поколения, примером в том, к чему надо стремиться, и на какой уровень может выйти тот или иной футболист», - сказал он.

Он оценил технику и скорость Марадоны, на которую молодым футболистам стоит равняться.

«Это высочайшая техника, скорость, потрясающие футболисты. Поэтому они собирали по сто тысяч болельщиков на каждой игре», - заключил Валерий Газзаев.