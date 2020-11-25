МИД Франции: Признание независимости Карабаха не пойдёт на пользу никому

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Признание независимости Непризнанной Нагорно-Карабахской республики Парижем не пойдёт никому на пользу, заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

Лемуан считает, что такой шаг не станет отражением политики Парижа, Армении и не окажется полезным ни для населения Карабаха, ни для сопредседателей Минской группы.

Кроме того, по мнению госсекретаря, невозможно разрешить конфликт в Нагорном Карабахе только односторонними действиями. Лемуан отметил, что к результату приведёт только диалог двух сторон.

- И сегодня как никогда стороны нуждаются в поддержке сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] для продолжения этого диалога, - добавил Жан-Батист Лемуан.

Ранее сайт KP.ru сообщал о решении Сената Франции вынести на голосование проект резолюции "О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики".