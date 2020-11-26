Минобороны России: ВКС успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган. Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели очередные успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), тестовый запуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в ночь на четверг, 26 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны России.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин отметил, что серия испытаний новой противоракеты «достоверно подтвердила заложенные характеристики», а «боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущий запуск ракеты системы ПРО состоялся месяц назад, в конце прошлого месяца. Тогда испытания тоже проходили на полигоне Сары-Шаган, ракета также успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.