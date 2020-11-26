Конгрессмены США осудили решение Трампа о помиловании Флинна Фото: REUTERS

Конгрессмены США Адам Шифф от штата Калифорния и Джерролд Надлер от штата Нью-Йорк осудили решение действующего американского лидера Дональда Трампа о помиловании своего экс-помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

- Трамп уже не первый раз злоупотребляет правом на помилование, чтобы поощрить своих друзей и защитить тех, кто его покрывал. На сей раз он спас Флинна, который лгал всей стране, - утверждает Адам Шифф на своей странице в соцсети Twitter.

Джерролд Надлер добавил, что помилование Флинна – это «незаслуженный и беспринципный» шаг, и Трамп, таким образом, нарушил обещание сотрудничать с федеральными следователями.

- И ведь это сработало. Флинн нарушил сделку, отказался от своего признания вины, получил поддержку генерального прокурора и теперь помилован, - посетовал конгрессмен.

Напомним, что бывший помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США, а также о деловых связях с турецкой стороной. Вчера, 25 ноября, Трамп заявил, что помиловал Флинна.