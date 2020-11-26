В Москве продлили ограничения из-за коронавируса до 15 января Фото: REUTERS

Власти российской столицы продлили до 15 января режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также удаленную работу для 30 процентов сотрудников предприятий. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

- Мы решили продлить меры для борьбы с пандемией коронавируса, которые должны были завершиться 29 ноября этого года. В соответствии с моим приказом, до 15 января 2021 года жителям Москвы старше 65 лет и тем, кто страдает от хронических болезней, по-прежнему следует оставаться дома. Организация должны обеспечить дистанционный режим работы минимум для 30 процентов персонала, - говорится в сообщении.

Сергей Собянин отметил также, что до 15 января в городе будут закрыты все досуговые учреждения для детей.