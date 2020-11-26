Госдума убрала из закона о дистанционной работе «право на офлайн» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российская Государственная дума в ходе пленарного заседания одобрила во втором чтении проект закона о дистанционное работе, однако исключила оттуда «право на офлайн». Проект закона в четверг, 26 ноября, опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект внесли в нижнюю палату ее спикер Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и другие депутаты и сенаторы. Третье чтение пройдет сегодня, а изменения могут вступить в силу уже со следующего года.

В версии проекта к первому чтению в Госдуме предполагалось установление правила, которое предусматривало бы порядок взаимодействия с помощью электронных средств связи в его время отдыха. Дистанционную занятость в нерабочее время предлагалось приравнять к сверхурочной работе, то есть оставить за работников «право на офлайн». Тогда время взаимодействия работодателя с подчиненным во время отдыха оплачивалось бы как сверхурочная занятость.

Из принятой во второй версии документа такое право убрали. Уточняется, что перевод на дистанционную работу осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым договором или дополнительным соглашением. При этом перевести сотрудника на «удаленку» без его согласия не выйдет.

В соответствии с законопроектом, режим рабочего времени при удаленной работе прописывается либо в коллективном договоре, локальном нормативном акте или же в трудовом договоре и допсоглашении.

Напомним, что этим летом депутаты всех фракций Государственной думы поддержали проект закона, в котором определяется понятие дистанционной работы. Все изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса. В частности, поправки закрепляют три вида «удаленки» — постоянную, временную и комбинированную.