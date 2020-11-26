Бизнесмен из Нигерии привел на свадьбу шесть беременных от него подруг. Фото: Instagram/ prettymikeoflagos.

Скандальный бизнесмен из Нигерии по прозвищу Красавчик Майк пришел на свадьбу вместе с шестью беременными от него подругами.

Красавчик Майк, чье настоящее имя Майк Эз-Нвали Нвогу — владелец ночного клуба в крупнейшем городе Нигерии, Лагосе, известен всем, как любимец женщин. Накануне он стал гостем на свадьбе актера Нолливуда и комика Уильямса Учембы и его избранницы. Майк пришел на торжество в ярко розовом костюме и привел с собой шесть беременных подруг. В момент фотосессии от демонстративно погладил по животу каждую из них. Девушки были одеты в костюмы и платья из одинаковой серебристой блестящей ткани. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Это не кинематографический трюк... Мы просто живем своей лучшей жизнью», - написал Майк в своем Instagram.

Плейбой давно известен своими неординарными поступками. В сентябре 2019 года он позировал с пятью женщинами в свадебных платьях и сказал, что мечтает жениться на двух бывших и трех нынешних подругах. А в 2017 году был арестован за то, что пришел на свадьбу с несколькими девушками на поводках.

Нигерийскую киноиндустрию часто называют Нолливуд по аналогии с американским Голливудом.