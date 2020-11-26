Сергей Газаров впервые прокомментировал новость о назначении худруком вместо Джигарханяна Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный режиссер и актер Сергей Газаров впервые прокомментировал новость о назначении художественным руководителем театра вместо погибшего Армена Джигарханяна. После смерти Джигарханяна 14 ноября коллектив театра, который носит его имя, обратился с письмом с соответствующей просьбой в Департамент культуры Москвы. Газаров узнал о том, что труппа видит его своим руководителем из прессы, сообщил режиссер в интервью kp.ru.

- Про письмо в Департамент культуры я узнал из прессы. В театре меня никто не информировал, - объяснил он.

Сергей Газаров отметил, что смотрел несколько спектаклей в театре Джигарханяна в качестве зрителям: увиденные постановки актер посчитал «мягко говоря, неудачными», а уровень игры «близким к самодеятельности».

Режиссер отметил, что видит большие грядущие проблемы и опасности с точки зрения потенциального руководителя культурного учреждения.

- Надо иметь большую смелость и ответственность, чтобы прийти в театр, который просел так глубоко, с намерением его поднять и оживить. Необходимы будут реформы, а они не происходят безболезненно. Если мне позвонят из Департамента и скажут приступать, то я спрошу, чего они хотят: спасти, поднять театр? Только когда получу ответы, буду принимать решение, - сообщил Сергей Газаров.

Напомним, что Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября, на 86-ом году жизни. В последнее время худрук чувствовал себя плохо, в связи с чем не давал интервью и старался не показываться широкой публике.

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