Театр Армена Джигарханяна единогласно выбрал себе нового худрука

Московский драматический театр, которым руководил Армен Джигарханян Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из сотрудников Московского театра под руководством Армена Джигарханяна проговорился, что накануне на собрании коллектив было принято спонтанное решение обратиться в департамент культуры с просьбой назначить новым руководителем актера и режиссера Сергея Газарова.

Слухи о том, что Газаров станет преемником Джигарханяна, ходили еще два года назад. Вроде бы его выбрал Армен Борисович. Тогда Сергей Ишханович очень осторожно комментировал эти закулисные разговоры, которые по факту ни к чему не привели. Минувшей весной стали ходить такие же слухи о его назначении в театр Сатиры. Мол, Александр Ширвиндт видит в Газарове своего преемника, в его спектаклях близкая природа юмора. Из этой затеи тоже ничего не вышло, как говорят, против Газарова был директор.

Режиссер Сергей Газаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

14 ноября скончался Армен Джигарханян. И хотя народный артист СССР последние годы руководил театром чисто номинально, пока он был жив решение по новому худруку не принимали. Тем временем театр, и прежде не самый популярный, терял последних зрителей. Коллектив не стал ждать, когда департамент культуры вспомнит о нем и выбрал себе нового художественного руководителя, хотя многие знают, что у Газарова взрывной, эмоциональный характер. Но он опытный режиссер, три года работал в качестве главного режиссера в Театре Джигарханяна. Это главное.

- Коллектив принял решение обратиться в Департамент культуры Москвы с просьбой присвоить имя его основателя, чтобы был Московский драматический театр имени Джигарханяна. И пригласить Сергея Газарова на должность художественного руководителя. В театре прошло закрытое собрание, это решение было принято единогласно - и доставлено в департамент, - сказал сотрудник театра, попросивший не называть его имени.

Мы позвонили и.о.директора тетра Джигарханяна Елене Гильвановой, чтобы узнать подробности. Но она почему-то болезненно отнеслась к нашему вопросу:

- Я не хочу комментировать эту информацию, обращайтесь в Департамент культуры , - неожиданно резко сказала Елена Вячеславовна. – Если я буду комментировать эти новости, это будет носить характер сплетни…

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