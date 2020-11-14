Армен Джигарханян ушел на 86-ом году жизни
Фото: Мила СТРИЖ
Умер Армен Джигарханян. Актер скончался в ночь на субботу 14 ноября. Артист ушел на 86-ом году жизни. Печальные новости сообщила пресс-служба театра имени Джигарханяна.
В последнее время Джигарханян чувствовал себя плохо, в связи с чем не давал интервью и старался не показываться на широкой публике.
За свою длинную творческую жизнь Армен Борисович сыграл более 250 ярких харизматичных ролей, так полюбившихся зрителю. Благодаря чему и попал в книгу рекордов Гиннесса. Фото: Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
3 октября Армен Борисович отметил свой 85-й день рожденья. В здание театра, где проходило торжество, его закатили на коляске. В тот день мероприятие не освещалось прессой по причине плохого самочувствия актера.
Актер скончался в ночь на субботу 14 ноября. Фото: Михаил Строков/ТАСС
За свою длинную творческую жизнь Армен Борисович сыграл более 250 ярких харизматичных ролей, так полюбившихся зрителю. Благодаря чему и попал в книгу рекордов Гиннесса.
Артист ушел на 86-ом году жизни. Фото: Николай Симаков/ТАСС
Одними из самых любимых фильмов с его участием являются «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Места встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Неуловимые мстители», сериал «Звезда эпохи».
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