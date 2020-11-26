В Госдуме объяснили норму о «праве на офлайн» в законе о дистанционной работе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект закона о дистанционной работе сохраняет «право на офлайн» для сотрудников, но его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа. Об этом сообщил первый заместитель председателя «Единой России» и руководитель рабочей группы по доработке законопроекта Андрей Исаев.

- Ко втором чтению сохранили право на офлайн, оно просто стало прописано более грамотным юридическим языком, что позволит защитить сотрудников от переработок. Юристы, работая над документом, указали, что норма из первого чтения о «неприкосновенности времени отдыха» является общей нормой ТК. Совместно с профсоюзами, работодателями, юристами по трудовому праву нашли специальные нормы для дистанционных работников, - разъяснил Андрей Исаев во время беседы с журналистами в четверг, 26 ноября.

Теперь в законе об «удаленке» по появилась новая статья об особенности порядка взаимодействия дистанционного сотрудника и работодателя. В документе также прописали особенности режима рабочего времени и отдыха в норме «время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время».

- Нарушение права на офлайн теперь расценивается как сверхурочная работа, то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа, - заключил парламентарий.

Напомним, что сегодня на пленарном заседании депутаты Государственной думы рассмотрят проект закона в третьем чтении.