Эксперты Роскачества назвали лучшие белые и красные вина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскачество провело ежегодное исследование отечественного вина в рамках проекта "Винный гид России", которое показало рост качества российских вин и их доступную цену.

Исследование проводится в пяти категориях: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.

Сначала организация сообщила результаты по белым и красным тихим винам.

"По обеим категориям отмечен рост уровня качества по сравнению с прошлыми исследованиями. Вместе с уровнем качества растет и потребление вина в России", - говорится в сообщении организации.

В топ-10 вошли позиции, выпущенные в количестве 200-400 тысяч бутылок одного наименования, что позволяет покупателю найти их практически в каждом магазине крупной торговой сети.

Эксперты отмечают, что лучшие белые и красные вина исследования стоят в магазинах не дороже 500 рублей за бутылку.

В исследование вошли вина более производителей Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Ростовской области, Дагестана, а также впервые – из Волгоградской области.

Эксперты отметили заметный рост качества вин российских производителей - 65%.

«Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 45,3%, а в 2018 – 54%», - говорится в сообщении.