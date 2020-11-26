Путин открыл новый завод по производству вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в четверг, 26 ноября, открыл фармацевтический цех в Братске Иркутской области, где будут производить вакцину от коронавирусной инфекции. «Фармасинтез», которому принадлежит предприятие, сообщал, что начнет промышленный выпуск «Спутника V» в первом квартале следующего года.

- Рад вас приветствовать по хорошему поводу. Сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» - предприятии «Братскхимсинтез» - открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов, - открыл Владимир Путин сегодняшнюю видеоконференцию.

Глава государства подчеркнул, что наращивание возможностей национальной фарминдустрии всегда жизненно важно для страны и граждан, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Президент сообщил, что вводимые сегодня в эксплуатацию мощности позволят нарастить выпуск качественных эффективных лекарств против коронавируса, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных болезней.

- Ваше предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, в повышение их доступности для граждан, - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также поддержал продление программы развития фармацевтической индустрии. Он отметил, что конкретные шаги нужно продумать до 2030 года.