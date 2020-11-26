Россия и Белоруссия могут защитить себя от вмешательства Запада, заявил Лавров Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия спокойно воспринимают попытки Запада вмешаться в свои внутренние дела и отношения, поскольку способны защитить себя от этого. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с белорусским лидеров Александром Лукашенко в Минске.

- Мы видим враждебное отношение к России и Белоруссии, попытки вмешаться во внутренние процессы в наших странах. Лидеры Запада не особо это и скрывают. Они принимают документы «о продвижении демократии» - такой уже существует по России, и сейчас такой же документ в Конгрессе США по Белоруссии, - отметил Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что, несмотря на это, РФ и Белоруссия воспринимают ситуацию спокойно, поскольку знают, как отстоять свою независимость.

- У нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и правительств, - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Лавров прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.