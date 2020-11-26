Четырех школьников обвинили по делу обезглавленного учителя во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четырем французским школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя истории Самюэля Пати. Преподавателя обезглавили в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября этого года.

Трех из учеников обвинили в пособничестве жестокому убийству, всего в данном деле десять обвиняемых, сообщает в четверг, 26 ноября, телеканал BFMTV.

Напомним, что жестокое убийство учителя во Франции, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло недалеко от столицы государства. Убийца чеченского происхождения обезглавил преподавателя около школы, а затем был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. По данным местных властей, 18-летний злоумышленник родился в Москве и получил статус беженца во Франции.

Позже выяснилось, что преступник предлагал ученикам деньги за помощь в вычислении будущей жертвы и «полезную» информацию о преподавателе.