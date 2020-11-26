Передача ВИЧ от матери к новорожденным в России прекратилась, заявили в Минздраве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Передача ВИЧ-инфекции от матери к новорожденным в России прекратилась. В настоящее время медики фиксируют минимальное количество таких случаев на территории страны. Об этом в четверг, 26 ноября, заявила помощник главы российского министерства здравоохранения Ляля Габбасова.

- Уже можно говорить о прекращении в РФ вертикального пути передачи. Сейчас этот процент передачи минимален, риск рождения от матери с ВИЧ зараженного ребенка составляет всего 1,2 процента, - рассказала она, выступая на VI Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ и СПИД.

Ляля Габбасова добавила, что за минувшие три года выросло количество случаев, когда ВИЧ-инфекцию выявляли на самых ранних стадиях развития заболевания. На конец прошлого года под диспансерным наблюдением в российских центрах профилактики находилось 743 тысячи зараженных человек. Почти 70 процентов из них получали антиретровирусную терапию.