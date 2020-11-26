Вологжанам не рекомендуют новогодние корпоративы

В течение последних дней в Вологодской области увеличивается число заболевших COVID-19. В 1,3 раза выросло число госпитализаций, в два раза увеличилось количество «тяжелых» пациентов. В связи с этим региональный оперативный штаб решил продлить действующие ограничения до 15 января 2021 года. Также в регионе вводятся дополнительные меры для предотвращения распространения вируса.

Концерты, представления, киносеансы и спектакли теперь разрешено проводить только при заполняемости зала в 25%, но не более 250 человек одномоментно. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Предприятия общепита будут закрыты для посетителей с 22.00 до 8.00. Оперштаб решил пока не закрывать фудкорты в торговых центрах, но пристально следить за дистанцией в полтора метра между посетителями разных точек.

«По-прежнему в зоне особого внимания лица старшей возрастной категории. Именно они наиболее уязвимы для болезни в самой тяжелой ее форме. Более 50% числа умерших и тяжелобольных приходится на эту категорию вологжан. Напомню, для граждан 65+ у нас в регионе предусмотрена самоизоляция, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Организациям и учреждениям рекомендуем предусмотреть специальные меры защиты для граждан в возрасте 65+: определить часы работы в магазинах, аптеках, поликлиниках и проинформировать вологжан о введенных изменениях и ограничениях».

Работодателям рекомендовано отказаться в этом году от новогодних корпоративов или провести их на открытом воздухе с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Утренники в детских садах и школах можно проводить только в рамках одной группы или класса.