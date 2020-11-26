СССР. Москва. Февраль 1957 г. Игроки сборной команды СССР по хоккею с мячом. Фото: Николай Рахманов/ТАСС

Умер Михаил Осинцев - шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР. Спортсмен скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного. Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта. О дате и месте прощания с великим спортсменом будет сообщено дополнительно", - сообщает пресс-служба федерации.

Михаил Осинцев в составе сборной СССР стал чемпионом мира в 1957, 1961, 1963, 1965, 1967 и 1969 годах. Спортсмен вошел в список лучших игроков сборных СССР и России за последние 40 лет.

На его счету девять титулов чемпиона СССР.