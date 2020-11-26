В Италии создали самую дорогую в мире дамскую сумочку. Фото: Boarini Milanesi

Итальянская компания Boarini Milanesi изготовила самую дорогую в мире дамскую сумочку

Как передает Daily Mail, женская сумка новой серии Parva Mea цвета аквамарин сшита из кожи аллигатора украшена 10 бабочек из белого золота с бриллиантами, а также с редкими турмалинами параиба и сапфирами. Общей вес камней более 130 карат. Кроме того, аксессуар украшает застежка с бриллиантовым паве.

Стоимость сумочки составляет 7 миллионов долларов. Всего будут созданы три таких дамских аксессуара, и компания намерена пожертвовать 950 тысяч долларов с каждого на очищение морей от пластика.

По признанию одного из соучредителей фирмы Маттео Родольфо Миланези, сумочка стала данью уважения отцу, которого он потерял, еще будучи подростком, а ее дизайн навеян океаном и стремлением привлечь внимание к необходимости защиты окружающей среды.

Дизайнер Каролина Боарини отметила, что выбор камней также связан с морем, поскольку «голубые сапфиры отражают глубины океанов, турмалины напоминают нам о незагрязненном Карибском море, а бриллианты - о прозрачности воды, когда она выпадает в виде дождя».

Ранее самой дорогой сумочкой считался кошелек Mouawad 1001 Nights Diamond Purse, который оценивается в три миллиона долларов. Аксессуар в форме сердца из 18-каратного золота инкрустирован 4517 бриллиантами, в том числе редчайшими желтыми и розовыми.