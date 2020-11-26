В Кремле не обратили внимание на статью французского издания о разговоре Путина и Макрона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле не обратили внимания на новую статью французского издания Challenges, которое приводит детали разговора президентов России и Франции, Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Не обратили», - так представитель Кремля прокомментировал вопрос РИА «Новости», была ли в Кремле изучена публикация французского издания.

Ранее Challenges со ссылкой на собственный дипломатический источник сообщил, что в ходе телефонного разговора российский лидер попросил французского коллегу, чтобы Париж, в частности Институт Пастера, помог Москве в производстве вакцины от коронавируса.

Напомним, последний телефонный разговор Путин и Макрон провели 16 ноября. Главы государств обсудили вопрос наблюдения за соблюдением мирных договоренностей в Нагорном Карабахе. Президент России сообщил о предпринятых Москвой активных посреднических усилиях, позволивших остановить вооруженное столкновение