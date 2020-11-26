В центре Буэнос-Айреса начались беспорядки: фанаты хотят проститься с Марадоной

В центре Буэнос-Айреса начались беспорядки
Фото: REUTERS
В центре Буэнос-Айреса начались серьезные беспорядки с участием поклонников Диего Марадоны и полиции после того, как правоохранительные органы перекрыли проспект, ведущий ко дворцу президента Аргентины, где проходит прощание с легендарным футболистом.
Фанаты хотят проститься с Марадоной
Фото: REUTERS
Ранее очередь желавших проститься с Марадоной растянулась на четыре километра, однако семья спортсмена настояла, чтобы церемония закончилась вовремя. Недовольные таким решением фанаты вступили в противостояние с правоохранителями, которые начали задержания.
Фанаты вступили в противостояние с правоохранителями
Фото: REUTERS
Силовики уже направили против поклонников бронетехнику. В полицию летят бутылки, а те используют слезоточивый газ.
Как передают РИА Новости со ссылкой на свой источник, власти Аргентины решили продлить прощание с футболистом после столкновений фанатов с полицией
Напомним, Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Как писал сайт kp.ru, в Аргитене объявлен трехдневный траур.