Диего Марадону похоронили на кладбище под Буэнос-Айресом

Аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет Фото: EAST NEWS

Легендарного футболиста, бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадону похоронили на кладбище в городке Белла-Виста, расположенном в 35 километрах от Буэнос-Айреса.

На этом же кладбище находятся и могилы родителей звезды мирового футбола. В последний путь Марадону провожали только самые близкие – родные и друзья покойного. Церемония погребения прошла в узком кругу, передает телеканал Todo Noticias.

Похороны Диего Марадоны прошли в узком кругу родных и близких Фото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, прощание со знаменитым аргентинцем в столице страны обернулось беспорядками и стычками его многочисленных поклонников с полицией, поэтому семья усопшего попросила завершить церемонию раньше срока.

Напомним, легендарный футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В начале этого месяца, на следующий день после своего юбилея, Диего Марадона поступил в больницу с обезвоживанием и для медицинского обследования, однако проблемы со здоровьем оказались серьёзнее: у него обнаружили гематому в головном мозге, врачи сделали ему операцию.

Однако уже через две недели спортсмен умер. Причиной смерти стал сердечный приступ. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

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Марадона умер. Бога больше нет

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности).