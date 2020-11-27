Прощание с легендой футбола Диего Марадоной в Буэнос-Айресе окончено

Оплакивающие Марадону фанаты устроили беспорядки в центре Буэнос-Айреса Фото: REUTERS

В Буэнос-Айресе завершилась церемония прощания со звездой мирового футбола – легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Бывшего игрока и тренера сборной Аргентины похоронят на кладбище в городке Белла-Виста Фото: REUTERS

Бывшего игрока и тренера сборной Аргентины похоронят на кладбище в городке Белла-Виста – там же, где покоятся его родители. Траурная церемония проходила в президентском дворце «Каса Росада» («Розовый дом») в центре столицы. Изначально объявлялось, что она продлится двое суток, однако по просьбе семьи Марадоны прощание было завершено раньше срока из-за вспыхнувших в городе беспорядков.

«Семья попросила завершить церемонию. Поэтому тело Диего Марадоны будет перевезено на кладбище Белла-Виста», - сообщила пресс-служба президента Аргентины.

Jчередь желающих попрощаться с покойным растянулась на четыре километра Фото: REUTERS

В стражей порядка полетели камни и бутылки Фото: REUTERS

Гражданская панихида по усопшему началась ранним утром – в 6:00 по местному времени (12:00 мск), очередь желающих попрощаться с покойным растянулась на четыре километра.

Траурная церемония проходила в президентском дворце при большом стечении желающих проститься Фото: REUTERS

Сначала церемония проходило мирно, однако после попытки перекрыть ведущий ко дворцу проспект оплакивающие своего кумира фанаты Марадоны вступили в столкновения с полицией. В стражей порядка полетели камни и бутылки, тем пришлось применить в ответ слезоточивый газ и резиновые пули.

Аргентинцы достойно проводили кумира Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, легендарный аргентинский футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

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Марадона умер. Бога больше нет

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности).