Минфин Украины: в госбюджете не хватает $3 миллиарда

Министр финансов Украины Сергей Марченко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Украины Сергей Марченко объявил согражданам, что в государственном бюджете страны не хватает как минимум трех миллиардов долларов. По его словам, денег нет из-за того, что международные кредиторы не дали.

«Возвращаемся к заимствованиям и вспоминаем, что у нас бюджет, который принимали в Верховной раде в апреле, когда меня только назначили министром финансов, предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме свыше шести миллиардов долларов. Сейчас реально мы не получили более трех миллиардов долларов. По разным причинам», - заявил глава Минфина Незалежной в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По мнению Сергея Марченко, в частности, Киев не получил кредитов из-за того, что не были приняты вовремя важные законы, которые требовали от страны «партнеры». Однако ситуация хоть и сложная, но «пока контролируемая»: украинские власти рассчитывают, что им удастся договориться с Международным валютным фондом (МВФ) и получить очередной транш в конце этого или начале следующего года.