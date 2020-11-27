Вора в законе Бадри Кутаисского могли лишить статуса за канкан на вечеринке

Вор в законе мог лишиться статуса криминального авторитета из-за танца на вечеринке. Фото: Мила СТРИЖ

Вор в законе Бадри Когуашвили, известный, как Кутаисский, мог лишиться статуса криминального авторитета из-за танца на вечеринке в Сочи.

Информационное агентство "Прайм Крайм" сообщило об инциденте, произошедшем на праздновании 80-летия другого вора в законе Павла Стражникова, известного, как Паша Стражник.

18 октября 1996 года, сообщает издание, Бадри Кутаисский, который и организовал банкет, вышел под руку с вором в законе Тенгизом Гарцкией и исполнил в присутствии более 20 других воров в законе танец, сочетающий в себе элементы канкана и кадрили. К мужчинам присоединился исполнитель шансона Иван Кучин. Издание также сообщает, что пользователь под именем Иван Кучин подал две жалобы на опубликованный в YouTube ролик с дня рождения Стражникова.

Все исполнители танца могли лишиться титулов, поскольку, согласно криминальным традициям, ворам нельзя проявлять свои артистические способности.