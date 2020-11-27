Врач-сомнолог объяснил, на какие проблемы в организме указывает храп

Врач рассказал, чем опасен храп Фото: Shutterstock

Громкий храп не только доставляет дискомфорт окружающим, но и может быть очень опасен. О том, почему возникает храп и какие он таит в себе опасности, рассказал врач-сомнолог Сергей Федоров.

Медик подчеркивает, что храп - это лишь звуковой феномен, а не болезнь. Если он не связан ни с каким заболеванием, то само явление не так страшно. А вот если его провоцируют иные факторы, то стоит заняться здоровьем.

Осложнением храпа может быть синдром обструктивного апноэ — когда стенки ротоглотки настолько провисают в дыхательный просвет, что могут его совсем перекрыть.

- При вдохе воздух не будет проходить. Уровень кислорода в крови падает и в мозг поступают сигналы, что нужно срочно проснуться, чтобы восстановить дыхание, - рассказывает сомнолог.

Апноэ может повлечь за собой артериальную гипертензию – это высокое давление с утра, головные боли, дневная сонливость и походы ночами в туалет.

Одним из факторов, вызывающих храп, является воротниковое ожирение, так как происходит сдавливание дыхательного просвета. Часто храп можно встретить при аллергических заболеваниях, так как у человека нарушается носовое дыхание.

- Первым дело нужно снижать вес, это даст шанс избавиться от храпа. Эффективны упражнения, увеличивающие тонус носоглотки, - советует эксперт. в беседе с Пятым каналом.

По статистике, чаще всего с храпом сталкиваются 40% взрослых людей. У детей этот показатель ниже – примерно 10-15%. У тех, кто перешагнул 60-летний возраст, храп встречается в 90% случаев.