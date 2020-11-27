Лукашенко заявил об опасности отдавать действующую Конституцию «незнакомому президенту»

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что действующая Конституция республики дает главе государства слишком большие полномочия, и, в связи с этим, ее опасно оставлять «незнакомому президенту».

«Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя», - заявил он, отметив, что в таком случе «будет беда»

Лукашенко заявил, что есть три «очень серьезные» Конституции, где от решения президента «зависит все». По его словам, это основной закон Белоруссии, Казахстана и Россия

«Понимая, что, не дай бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», - заявил белорусский лидер.

Напомним, ранее глава Белоруссии сообщил, что в республике ведется работа уже над третьим вариантом обновленной Конституции. Два предыдущих Лукашенко отверг, поскольку они практически ничем не отличаются от действующей.