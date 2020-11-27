Трамп "поругался" с лункой для гольфа

Трамп разозлился на лунку для гольфа Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп вновь отметился своими эпичными высказываниями. На этот раз он разозлился на лунку для гольфа, когда не смог попасть в цель во время игры.

В четверг, в День благодарения, Трамп приехал в принадлежащий ему клуб неподалеку от Вашингтона. На видео, которое опубликовал TMZ, видно, как президент несколько раз замахивается клюшкой, но никак не может попасть.

Наконец клюшка попадает по мячику, правда тот летит прямо в близлежащие озеро. Увидев это, Трамп с раздражением восклицает: "вот черт". А через несколько секунд добавляет, что ненавидит "эту чертову лунку".

Местные СМИ небезосновательно полагают, что сейчас Трамп нервничает из-за того, что скоро ему придется покинуть Белый дом.

Тем временем сам президент упорно не признает победу Байдена на президентских выборах. Накануне он заявил, что демократы проиграли выборы, несмотря на многочисленные махинации. Трамп в очередной раз подчеркнул, что прошедшие выборы были сфальсифицированы.