В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрации нацистской атрибутики Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий запрет на демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников, а также распространение нацистской атрибутики. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Инициатором законопроекта стала группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым

В документе предлагается запретить «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений ... как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах».

Исключение в законопроекте предусмотрено только сделают для случаев, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма, а также при отсутствии признаков пропаганды или оправдания данной идеологии.

Напомним, на данный к демонстрации момент запрещена лишь нацистская символика. Новый проект расширяет действующую статью КоАП о запрете на демонстрацию свастики. Согласно законопроекту, за нарушение его норм грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей или до 15 суток ареста.

Авторы проекта отметили, что инициатива направлена на недопущение героизации нацистских военных преступников на территории нашей страны.