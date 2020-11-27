Рособрнадзор сократит число сдаваемых предметов ОГЭ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что сейчас совместно с Минпросвещения идут консультации о сокращении числа сдаваемых предметов на ОГЭ с четырех до трех - два обязательных, один по выбору. По его словам, тема также обсуждалась на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в РФ.

"Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех", - передает ТАСС слова Музаева.

Эти решения сейчас дорабатываются совместно с Роспотребнадзором.

Напомним, ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила огласила сроки консультаций по ЕГЭ и ОГЭ. Так, основной период ЕГЭ-2021 традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля, а досрочный с 22 марта по 16 апреля, дополнительный этап намечен в период с 3 по 17 сентября.

Заявления от учащихся на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 документы можно подать до 1 марта 2021 года.