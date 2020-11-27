Врач-остеопат посоветовал, как избежать проблем со спиной и шеей на офисной работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-остеопат Алексей Ушаков посоветовал, как людям с сидячей работой сохранить здоровье спины и шеи. Сотрудники офиса часто жалуются на проблемы с позвоночником. Мало кто задумывается, но подобный дискомфорт может привести к остеохондрозу.

В борьбе за здоровье спины первым делом нужно привести в порядок свое рабочее место и научиться правильно сидеть.

- Худшее, что вы можете делать — это скатываться на копчик. Когда вы скатываетесь на копчик, вы выламываете свой крестец, — утверждает Алексей Ушаков в беседе с Пятым каналом.

Врач объясняет, что в теле человека есть две косточки — седальщины, сидеть нужно именно на них. Опускаясь на кресло, важно ощущать именно их и ягодицы, а не отклоняться на кобчик.

А еси откидываетесь на спину кресла, важно не терять правильное положение. Либо стоит заменить офисный стул, чтобы на нем было комфортно.

Для работы старайтесь выбрать настольный компьютер. Ноутбук не подходит для ежедневного использования, либо приобретите к нему дополнительную клавиатуру и мышку. Это позволит не находиться в положении наклона.

Руки должны не подниматься над столом, а расслаблено лежать на нем, а взгляд прямо падать на экран.

Если в вашем офисе нет места для занятия спортом, то стоит научиться делать несложные упражнения для расслабления мышц спины и шеи.

Упражнение №1

Это упражнение позволит расслабить мышцы шеи. Давите десять секунд на лоб, не прикладывая силу: рука должна давать мягкое сопротивление, в то время как шея не двигается. Потом аналогичным образом давим на затылок, левую и правую сторону головы.

Упражнение №2

Это упражнение называется «гусь», оно снимает напряжение с мышцы шеи и головы.

Нужно прижать голову к шее, чтобы выступил второй подбородок. Когда появится ощущение, что затылок расслабляется, нужно медленно поворачивать голову вправо и влево. Подобные движения нужно выполнять пять раз, а само упражнение повторят 3-4 раза в день.

Упражнение №3

Упражнение для растягивания поясницы. Ноги упираются в пол, ягодицы упираются в стул, в последних должно появиться ощущение напряжения. Постепенно выпрямляйтесь, как будто вашу голову кто-то тянет вверх и замрите на десять секунд. Количество подходов не регламентируется — врач советует повторять их хоть каждый час.