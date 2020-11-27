Мурашко сообщил, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции нового типа начнется в январе - феврале следующего года, однако группы риска привьют уже в декабре текущего года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

При этом глава Минздрава отметил, что фактически процесс вакцинации уже идет, так как началось масштабирование производства препарата.

«Вакцинация уже началась. Она идет. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства. То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале», - заявил министр.

Также Мурашко уточнил, что вакцинация групп риска будет идти только на добровольной основе, а объем вакцинации в следующем году с учетом лиц старшего возраста может достигать нескольких десятков миллионов человек.

Напомним, днем ранее, 26 ноября, московский мэр Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к массовой вакцинации от коронавируса. По его словам, для этого в столице подготовлены около 300 пунктов, оснащённых всем необходимым оборудованием, а также персоналом