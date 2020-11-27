Синоптик отметил, что на следующей неделе москвичей ждет морозная погода. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что с середины следующей недели в Москву придет антициклон «Сибиряк», который принесет малооблачную, но морозную, сухую погоду. Холода усилятся до минус 12 ночью, минус 7 днем. Синоптик отметил, что погода переменится уже в следующую среду.

"Ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая", - передает слова Тишковца агентство РИА Новости.

Синоптик отметил, что сибирские антициклоны всегда приносят с собой солнечную и морозную погоду.

"Этот Сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря", - уточнил Тишковец.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Евгений Тишковец отмечал, что грядущая зима 2020/21 обещает быть холоднее в два раза предыдущей.